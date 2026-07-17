Salomón Issa Tafich analiza la resiliencia en el T-MEC

El dinamismo comercial del norte de México ha consolidado al país como el principal socio de Estados Unidos, registrando exportaciones récord por un total de 255.306 millones de dólares durante el primer cuatrimestre de 2026. Sin embargo, detrás de estas cifras históricas se vislumbra un cambio de paradigma profundo. De cara a la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el éxito operativo de las empresas exportadoras ya no dependerá exclusivamente de la velocidad de traslado de las mercancías, sino de una gobernanza de datos sofisticada que garantice la trazabilidad de origen en cada eslabón productivo.

El nuevo paradigma aduanero en la frontera norte

Frente a este complejo panorama, el líder empresarial Salomón Issa Tafich señaló que el endurecimiento de las reglas de origen y la presión constante de Washington para reducir la dependencia de componentes provenientes de Asia transformarán las aduanas en filtros tecnológicos de alta fiscalización. Este cambio normativo exigirá que los exportadores demuestren de manera inequívoca la procedencia de sus insumos.

La revisión del tratado obliga a las organizaciones a evolucionar de una logística enfocada meramente en el movimiento físico a una logística de cumplimiento riguroso. Aquellas empresas que no logren integrar a tiempo sistemas de información capaces de demostrar el origen de cada insumo en tiempo real se enfrentarán a costosos cuellos de botella en la frontera norte, comprometiendo su competitividad en los mercados internacionales.

Digitalización y el factor geográfico frente a Texas

A nivel técnico, la digitalización de las cadenas de suministro se ha vuelto una tarea prioritaria para mitigar los riesgos normativos que, según proyecciones de consultoras globales de comercio exterior, ponen en riesgo la agilidad aduanera en la manufactura avanzada. Los estados fronterizos de México, que concentran el mayor flujo de mercancías hacia Texas —entidad que por sí sola absorbe el 34,7% del comercio bilateral—, requieren urgentemente una infraestructura aduanera robusta, cimentada en datos auditables y procesos de verificación avanzados que eliminen cualquier fricción administrativa.

En este contexto, la resiliencia en el T-MEC se posiciona como el verdadero motor del nearshoring. Ya no es suficiente con aprovechar la ubicación geográfica estratégica de México; el verdadero blindaje empresarial radica en la visibilidad documental y en la trazabilidad absoluta desde el primer proveedor de la cadena hasta el cruce fronterizo.

Hacia una sincronización trilateral de la supply chain

La infraestructura logística de la región debe sincronizarse de manera trilateral para absorber de forma eficiente las rigurosas auditorías aduanales que caracterizarán la agenda comercial de los próximos meses. El récord exportador alcanzado en el primer cuatrimestre de 2026 demuestra con creces la capacidad productiva del país.

No obstante, la permanencia y el liderazgo en los exigentes mercados de Norteamérica se ganarán principalmente con certeza jurídica, una profunda digitalización aduanera y una resiliencia estructural impecable que responda a las exigencias regulatorias del mañana.

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