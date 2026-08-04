Ariadna Montiel pide procedimiento en Morena contra Salvatori y Palomares

Ariadna Montiel, líder nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pidió que se inicie un procedimiento interno contra las diputadas de su partido en el Congreso de Puebla, Nayeli Salvatori Bojalil y Grace Palomares.

La presidenta de Morena dijo que está a favor de que se suspendan sus derechos políticos por parte de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ).

“Estas dos diputadas de Morena, desde el día de ayer se abrió, le solicité a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que les abriera un procedimiento para que la Comisión estudie el caso y proceda como decida… para mi se les deberían suspender los derechos…”

Ariadna Montiel. Morena

Así lo pidió la dirigente de Morena luego de que en un podcast las diputadas Nayeli Salvatori y Grace Palomares se refirieron a las personas adultas mayores como que “huelen a baúl”.

Ariadna Montiel calificó de lamentables las declaraciones de Nayeli Salvatori y Grace Palomares hacia las personas adultas mayores y resaltó que ello no puede ser la postura de alguien que pertenece a la Cuarta Transformación.

Por eso hizo un llamado a todos sus militantes a dirigirse con respeto a las personas adultas mayores.

Ariadna Montiel se mostró enojada con Salvatori y Palomares porque dijo las integrantes de Morena no entienden el trabajo en Bienestar.

Fuente: SDP