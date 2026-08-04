OMS urge más apoyo para frenar el ébola en RD Congo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió este martes más apoyo en todos los ámbitos para combatir la epidemia de ébola en la República Democrática del Congo (RDC), que avanza más rápido que la respuesta sanitaria.

Pese a haber sido declarado hace menos de tres meses, este brote ya es el mayor jamás registrado en la RDC.

«Lamentablemente, el brote sigue expandiéndose más allá de la capacidad de respuesta», dijo a los periodistas en Ginebra el portavoz de la OMS, Tarik Jasarevic.

«Necesitamos más apoyo en términos de financiación, pero también otros recursos para ampliar todas las áreas de respuesta: capacidad de tratamiento, equipos de investigación de campo, equipos de entierro seguro y trabajadores comunitarios», agregó.

En total, se han registrado 3.748 casos confirmados de ébola en RDC, de los cuales 708 se han recuperado y 1.657 han fallecido.

Además, hay 227 casos sospechosos bajo investigación y se está haciendo un seguimiento de 17.000 casos contacto, de los cuales más del 80% recibe chequeos diarios.

Fuente: DW