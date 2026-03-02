Viajeros están varados en aeropuertos de Medio Oriente

Las principales aerolíneas continúan este lunes con la cancelación temporal de sus vuelos a varios países de Oriente Medio. Eso, debido al cierre del espacio aéreo de Israel, tras el aumento de las tensiones en la región. Ello ha dejado a miles de viajeros varados.

Desde el inicio de los ataques iraníes a objetivos de EE.UU. e Israel en Oriente Medio, han sido varios los aeropuertos de los países del golfo Pérsico que han sufrido daños menores.

Ha sido víctimas de misiles y drones interceptados que han caído sobre sus instalaciones.

Entre los aeropuertos cerrados figura el Internacional de Dubai, que con 95,2 millones de pasajeros en 2025 fue el más transitado del mundo el año pasado. Esa instalación permanece cerrada y sin actividad desde ayer.

Casi todo el espacio aéreo de la región ha quedado cerrado al tráfico comercial y las aerolíneas han cancelado o desviado sus vuelos.

Como resultado, varios miles de viajeros han quedado varados en la zona a la espera de que los aeropuertos puedan retomar la actividad.

Qatar, Emiratos Árabes, Irak y Baréin, además de Kuwait, mantienen completamente cerrada su operativa desde el sábado. Y la mantendrán así al menos hasta mediados de semana, según han ido anunciando en las últimas horas.

Incidentes mortales en Emiratos y Dubai

El incidente más grave, de momento, ha ocurrido en el aeropuerto internacional Zayed de Abu Dabi, la capital de Emiratos, donde la intercepción de un dron que se dirigía al aeródromo derivó en la caída del escombros que acabaron con la vida de un ciudadano de origen asiático y dejaron un herido.

Otro incidente similar en el aeropuerto de Dubai dejó cuatro personas heridas, sin que se anunciaran daños materiales de consideración.

Fuente: DW