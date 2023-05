Un total de 67 periodistas fueron asesinados en el 2022

En su mensaje con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, António Guterres, secretario General de las Naciones Unidas (ONU) recordó que el año pasado fueron asesinados al menos 67 trabajadores de los medios de comunicación y que cerca del 75 por ciento de las periodistas han sido atacadas en línea.

En su mensaje con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la cual lleva 30 años celebrándose cada 3 de mayo, expresó ayer que “el mundo debe hablar con una sola voz: no más amenazas ni ataques. No más periodistas detenidos y encarcelados por hacer su trabajo. No más mentiras ni desinformación. No más agresiones a la verdad y quienes la proclaman”.

Combatir impunidad de crímenes contra periodistas

Por su parte, la directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), quien fungió como anfitriona del evento en el auditorio de la Asamblea General, señaló que la comunidad internacional debe combatir la impunidad de los crímenes contra periodistas, detallando que 9 de cada 10 no concluyen con un juicio o sentencia a los responsables.

Audrey Azoulay también subrayó la necesidad de garantizar que los medios de comunicación independientes sigan funcionando y alertó de que su viabilidad está en riesgo debido a los cambios resultados de la revolución digital en la forma de producir y difundir la información.

La libertad también es la esencia de los derechos humanos: Antóine Guterres

Para marcar la jornada mundial, la ONU auspició un evento en su sede de Nueva York, en el que participaron periodistas, activistas y otras personalidades defensoras de los derechos humanos, así como altos cargos del sistema de las Naciones Unidas.

En ese foro, Guterres denunció los ataques que sufre la libertad de prensa en todo el mundo y advirtió que la verdad se ve amenazada por la desinformación y el discurso de odio, “que tratan de desdibujar las líneas que separan los hechos de la ficción, y la ciencia de las conspiraciones”.

