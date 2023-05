Trump se muestra como candidato fuerte para presidencia de EU

El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se muestra como el candidato más fuerte del partido republicano para contender por la presidencia en 2024.

Pero, el gobernador Ron DeSantis, quien está atrás de Trump en las encuestas, la semana próxima oficializará su candidatura a la misma nominación republicana.

El ex presidente de EU tiene un 56 por ciento a favor en la intención de voto para las elecciones primarias de su partido, una diferencia de 36 puntos porcentuales con respecto el gobernador de Florida, según la cadena NBC.

El portal RealClear Politics publica que muy abajo de DeSantis, quien tiene el 19.9 por ciento de las preferencias electorales, viene el ex vicepresidente Mike Pence con 5.9 por ciento de intenciones de voto; Nikki Haley, la ex embajadora ante la ONU solamente tiene 4.3 por ciento; y el empresario Vivek Ramaswamy con el 3.5 por ciento; y muy abajo está el ex gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, con un porcentaje mínimo del 1.1.

De esta manera quienes ya oficializaron su pretensión política son Trump, Haley, Ramaswamy y Hutchinson, menos Pence y DeSantis, pero éste último podría ser el próximo en inscribirse como candidato, tentativamente el 25 de mayo, el mismo día de un acto con donantes para su campaña.

Cabe destacar que, de cara a las elecciones presidenciales 2024, el promedio de encuestas RealClear Politcs da a DeSantis una ligera ventaja de 0.5 puntos sobre el presidente demócrata Joe Biden, que se presentará a la reelección en 2024.

Todo parece ser que el demócrata Biden tiene un 42 por ciento de apoyo; y DeSantis un 42.5 por ciento; pero si fuera contra Trump, la ventaja sería de un punto sobre Biden: 43.8 por ciento frente a 42.8 por ciento).

Con información de EFE

