Streamer graba terremoto de 7.6 en Japón

Una joven streamer alcanzó a grabar en vivo el terremoto de 7.6 que se registró este 01 de enero en Japón, justo cuando hablaba con sus seguidores en la plataforma Twitch y recibió la alerta sísmica en su celular.

La joven streamer Shiori transmitía en ese justo momento en vivo para su canal de Twitch para contarles a sus seguidores un poco sobre su fin e inicio de año desde Niigata, Japón, ciudad que está a cuatro horas del epicentro del terremoto.

Pero al minuto de transmisión sintió el primer sismo, que de acuerdo con la escala sísmica de la Agencia Meteorológica de Japón fue de 5.9, en este nivel se siente por la mayoría de la gente en el edificio y algunas personas se asustan, es decir, se considera leve. La escala Shindo va del 0 al 7.

Sin embargo, sobrevino el terremoto de magnitud 7.6 que golpeó el centro-norte de Japón a las 16:10 hora local y su epicentro fue en la costa del Mar del Japón, del cual ya se han reportado hasta el momento más de 48 muertos y graves daños.

A partir del fuerte sismo, las autoridades emitieron una advertencia de tsunami para la prefectura de Ishiwaka por la llegada de olas de hasta cinco metros.

Pero el primer sismo no impidió a la streamer que hablará con sus seguidores sonriente y tranquila, pero minutos después comenzó el más fuerte por lo que se levantó y se fue, dejanso la cámara encendida y se pudo ver cómo las puertas que estaban detrás de ella se movían bastante fuerte y se escuchaban crujidos en el lugar. “¡Dios mío es uno grande! debo de irme».

