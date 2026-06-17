Suspenden clases el 17 y 18 de junio en CDMX y Guadalajara por Mundial

El DOF ordenó home office, suspensión de clases y horarios flexibles en oficinas federales de CDMX y la zona metropolitana de Guadalajara durante el 17 de junio por los eventos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con el argumento de reducir la presión sobre la movilidad urbana, mantener la seguridad vial y evitar interrupciones en los servicios públicos.

De acuerdo con el decreto, en la CDMX la jornada presencial de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal terminará a las 15:00 horas el próximo 17 de junio. Ese mismo día, el resto de las funciones deberá continuar a distancia según las necesidades del servicio. Esto por el partido que se realizará entre Colombia y Uzbekistán en la capital.

El mismo ordenamiento establece que el próximo 24 de junio toda la jornada laboral de las oficinas federales ubicadas en CDMX se desarrollará bajo home office o esquemas flexibles por el partido entre Chequia y México. Para la zona metropolitana de Guadalajara, la medida aplicará durante toda la jornada del 18 de junio.

Además, el decreto exhorta al sector privado y social a dar facilidades para aplicar trabajo a distancia o modalidades flexibles de organización laboral en actividades administrativas no esenciales.

Para los centros de trabajo privados y sociales ubicados en CDMX, esas facilidades deberán aplicarse el próximo 17 de junio a partir de las 15:00 horas y durante toda la jornada del 24 de junio de 2026. En la zona metropolitana de Guadalajara, la recomendación cubrirá toda la jornada del 18 de junio.

Fuente: infobae