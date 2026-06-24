Francia confirma su primer caso de ébola importado

Las autoridades sanitarias de Francia anunciaron este miércoles el primer caso de ébola en el país europeo, el de un médico que regresó recientemente de la República Democrática del Congo (RDC), donde avanza una importante epidemia de esa enfermedad infecciosa.

El Ministerio de Sanidad «confirma hoy la identificación de un primer caso positivo de enfermedad por virus del Ébola en el territorio nacional», indicó en un comunicado.

Se trata de la primera vez que se diagnostica un caso de ébola en Francia. En 2014, durante una gran epidemia en África occidental, dos pacientes fueron acogidos en territorio francés pero habían sido diagnosticados en el extranjero.

La RDC, de donde regresó el médico diagnosticado, se está viendo afectada por una gran epidemia de esta enfermedad que provoca una fiebre hemorrágica, en muchos casos mortal.

La enfermedad por el virus del Ébola (o, simplemente, ébola) es una afección rara pero grave que afecta a los seres humanos (1). A menudo es mortal.

Los patógenos causantes son virus del género Orthoebolavirus, familia Filoviridae (2). Hasta la fecha se han identificado seis especies de Orthoebolavirus, tres de las cuales son conocidas por causar grandes brotes:

El virus del Ébola, causante de la enfermedad por el virus del Ébola.

El virus del Sudán, causante de la enfermedad por el virus del Sudán.

El virus de Bundibugyo, que causa la enfermedad por el virus de Bundibugyo.

Fuente: DW