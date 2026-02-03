Quince muertos en un accidente de autobús en Brasil

Un autobús que transportaba peregrinos de pequeñas ciudades de Alagoas, al nordeste de Brasil, sufrió un accidente que dejó al menos quince víctimas mortales.

El vehículo transportaba personas hacia Juazeiro do Norte, uno de los principales destinos religiosos de Brasil.

Es conocido por contar con una estatua gigantesca de un venerado sacerdote conocido como Padre Cícero.

Luto oficial por accidente

El accidente de autobús ocurrió el 3 de febrero de 2026, hacia las 7.00 hora local, en la carretera regional AL-220, en jurisdicción del municipio de Sao José de Tapera.

Las víctimas, aún sin identificar, fueron siete mujeres, cinco hombres y tres niños.

La gobernación indicó que numerosos pasajeros fueron trasladados a hospitales en municipios vecinos y que utilizó helicóptero para transportar a los más graves.

De acuerdo con algunos de los sobrevivientes, el conductor del vehículo perdió el control en una curva, invadió el carril contrario y terminó volcando. El gobernador de Alagoas, Paulo Dantas, ha declarado luto oficial de tres días por la tragedia y se desplazó hasta el lugar del accidente para coordinar las acciones de rescate.

ms (efe/afp)

Imagen de silchr69

