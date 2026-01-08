Quién era la mujer que el ICE mató durante operativo

La mujer que murió tras recibir disparos por parte de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) en Minneapolis el miércoles fue identificada como Renee Nicole Good, de 37 años, según confirmó su madre, Donna Ganger.

Good falleció a pocas cuadras de su casa en las Ciudades Gemelas, donde residía con su pareja. Una persona que abrió la puerta de la casa se rehusó hacer declaraciones a la prensa.

Ganger relató al Minnesota Star Tribune que la familia recibió la notificación del fallecimiento en la mañana del miércoles. “Es una estupidez que la mataran”, lamentó.

Dijo que su hija “probablemente estaba aterrorizada” por la situación que vivió con los efectivos en el lugar del trágico hecho.

En ese sentido, la mamá de la víctima que dejó el operativo señaló que su hija “no es parte de nada de eso en absoluto”, en referencia a los manifestantes que se enfrentaron a los agentes de ICE.

“Renée era una de las personas más amables que he conocido”, describió su madre. “Ha cuidado de personas toda su vida. Era compasiva, cariñosa, comprensiva. Un ser humano increíble”.

Fuente: Infobae