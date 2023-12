Por error, aerolínea envió a un niño de 6 años a otro destino

Como en la película Home Alone 2: Lost in New York, cuando Kevin McCallister (protagonizado por Macaulay Culkin) toma un vuelo equivocado con destino a Nueva York, mientras su familia había tomado otro con dirección a Miami, Florida, un caso similar ocurrió el 21 de diciembre de 2023.

Lo anterior, tras de que un niño de 6 años que viajaba solo fuera enviado por error a Orlando, en lugar de Fort Myers, en Florida.

CNN publicó declaraciones de la aerolínea Spirit Airlines en las que se refirieron al grave error. “El niño siempre estuvo bajo el cuidado y supervisión de un miembro del equipo”, señaló la compañía en un comunicado que compartió con medios estadounidenses.

La empresa también agregó que “tan pronto” descubrieron el error, “tomaron medidas inmediatas para comunicarnos con la familia”.

“El 21 de diciembre, un niño no acompañado que viajaba desde Filadelfia (PHL) a Fort Myers (RSW) fue abordado incorrectamente en un vuelo a Orlando (MCO). El niño siempre estuvo bajo el cuidado y supervisión de un miembro del equipo Spirit, y tan pronto como descubrimos el error, tomamos medidas inmediatas para comunicarnos con la familia y reconectarlos”, revela el comunicado.

Algunos otros medios internacionales como Wink recabaron las declaraciones de la abuela, identificada como María Ramos, quien contó que cuando fue a recoger a su nieto al aeropuerto se llevó la terrible sorpresa.

REAL LIFE HOME ALONE. Spirit Airlines accidentally sent a 6 year old by himself to the wrong destination. Not ballin. pic.twitter.com/G8Lb7WnApH

— Gunz (@TheGunzShow) December 24, 2023