Polémica por el medio tiempo de la final del Mundial

La final del Mundial 2026 entre la selección argentina y España tendrá este domingo 19 de julio el primer show de medio tiempo en la historia del torneo. La FIFA informó que en el MetLife Stadium de Nueva York habrá una ceremonia de clausura que iniciará 90 minutos antes del arranque oficial del partido —15.00 hora local, 16.00 de Argentina y 21 de España— y un espectáculo musical durante el entretiempo, el cual excederá el límite de 15 minutos de descanso. Ambas fiestas estarán protagonizadas por figuras internacionales.

Antes del inicio de la final habrá una ceremonia de clausura que comenzará 90 minutos antes del saque inicial: 13.30 hora local, 14.30 de Argentina y 19.30 de España. Ese bloque abrirá la jornada en el mismo estadio donde luego se enfrentarán la Albiceleste y la Roja. Hay que recordar que los tres shows de apertura en el arranque de la Copa del Mundo tuvieron una duración aproximada de 20 minutos.

Como el superbowl

El número principal de la ceremonia de cierre estará a cargo del artista Post Malone. También fueron anunciadas las actuaciones de Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams y el reconocido streamer IShowSpeed, junto con una aparición especial del actor Tom Cruise.

En la previa del partido, Jennifer Hudson, ganadora de los premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony, interpretará una versión especial del himno nacional de Estados Unidos. La puesta de apertura fue desarrollada en colaboración creativa con Balich Wonder Studio. Según la información difundida por la FIFA, la idea es combinar entretenimiento global y fútbol en la antesala del partido que consagrará al próximo campeón del mundo.

En los días previos se hablaba de una pausa cercana a la media hora, en línea con los espectáculos del Super Bowl e incluso con antecedentes recientes como la Copa América 2024 y el Mundial de Clubes de 2025. A falta de confirmación oficial, según informó el portal español Marca, el entretiempo tendrá apenas dos minutos más que un descanso tradicional. El margen de 17 minutos de entretiempo se dividirá en seis minutos previstos para el armado y desarmado del escenario, además del segmento musical central que ocupará 11 minutos.

Fuente: Infobae