Claudia Sheinbaum confirma asistencia a la final del Mundial 2026 en NY

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Claudia Sheinbaum confirma asistencia a la final del Mundial 2026 en NY

Tras su gira por Quintana Roo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó su asistencia al partido de clausura del Mundial 2026, España contra Argentina, en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, el cual se llevará a cabo el próximo domingo a las 13 horas (tiempo del centro de México).

En un breve encuentro con medios de comunicación, la mandataria mexicana compartió que recibió la invitación directa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantando que también asistirá el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

“Ya apartamos los boletos”, dijo la presidenta mexicana, asegurando que dará un mayor detalle de su asistencia al evento el día de mañana, 18 de julio. También agregó que su regreso podría quedar agendado para el lunes.

Luego de más de un mes de encuentros en estadios de México, Estados Unidos y Canadá, quienes se diputarán la final de la Copa Mundial de Fútbol de 2026 serán las selecciones de España y Argentina, tras haber salido triunfadores en 7 partidos, tres en la Fase de Grupos y cuatro en la Fase de Eliminatoria.

Las autoridades mantienen un monitoreo constante sobre las condiciones ambientales en el noreste de Estados Unidos ante la final del Mundial entre España y Argentina.

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