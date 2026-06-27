Cierres en Metrobús CDMX este sábado

El sistema de transporte Metrobús de la CDMX anunció que este sábado 27 de junio habrá cierres en al menos cuatro líneas, por lo que los usuarios deberán tomar sus precauciones.
Las rutas afectadas serán:
Línea 1
Línea 3
Línea 4
Línea 7
Hoy, Marcha LGBT
De acuerdo con la información, el cierre en estaciones del Metrobús CDMX se deberá a las concentraciones sociales esperadas para este sábado, en específico, la marcha LGBT.
Metrobús CDMX informó qué estaciones estarán cerradas esté sábado debido a las concentraciones sociales que se esperan y dio a conocer los horarios de sus operaciones.
Cuatro las líneas del Metrobús CDMX serán las afectadas y a continuación te damos las especificaciones:
Metrobús CDMX Línea 1 (09:00 a 21:00 horas)
Sin servicio: Hamburgo, Reforma y Buenavista II
Ruta suspendida: Indios Verdes – Pueblo Santa Cruz Atoyac.
Servicio disponible: Indios Verdes a Plaza de la República / Insurgentes a El Caminero.
Metrobús CDMX Línea 3 (09:00 a 21:00 horas)
Sin servicio: Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas.
Servicio disponible: Tenayuca a Buenavista III / Cuauhtémoc a Pueblo Santa Cruz Atoyac.
Metrobús CDMX Línea 4 – Ruta Norte (09:00 a 21:00 horas)
Sin servicio: De Buenavista IV a Bellas Artes
Servicio disponible: Teatro Blanquita a San Lázaro / Teatro Blanquita a Pantitlán / Teatro Blanquita a Alameda Oriente
Metrobús CDMX Línea 4 – Ruta Sur (09:00 a 21:00 horas)
Sin servicio: De Buenavista IV a Amajac
Servicio disponible: Defensoría Pública a San Lázaro / Defensoría Pública a Terminal 1 / Defensoría Pública a Terminal 2
Metrobús CDMX Línea 7 (05:00 a 21:00 horas)
Sin servicio: De Campo Marte a Hidalgo.
Ruta suspendida: Alameda Tacubaya a París.
Servicio disponible: Glorieta Violeta a Hospital Infantil La Villa / Glorieta Violeta a Indios Verdes
Metrobús CDMX señaló que los cierres están sujetos a las condiciones viales, por lo que recomendó a los usuarios consultar los canales oficiales antes de su viaje y considerar rutas alternas para evitar contratiempos.
Fuente: SDP