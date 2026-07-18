Arranca en Oaxaca la Guelaguetza 2026

Con motivo de Julio mes de la Guelaguetza, el Gobierno del Estado de Oaxaca a través de la Secretaría de Turismo (Sectur Oaxaca), invita la ciudadanía, visitantes locales e internacionales a disfrutar de 23 actividades artísticas y culturales que se realizarán en diferentes municipios de las ocho regiones de la entidad.

Estos espacios van desde ferias gastronómicas, calendas y exposiciones artesanales.

El 16 de julio inicia la Feria Gastronómica y Artesanal de Teotitlán del Valle, la cual se instalará de 9:00 a 19:00 horas y se mantendrá hasta el 31 de julio. Además del 17 al 18 se realizará el Corona Rally Oaxaca a partir de las 10:00 horas, el mismo recorrerá diferentes puntos del estado como la Heroica Ciudad de Huajuapan de León y Oaxaca de Juárez.

Durante el 18 de julio tendrá lugar la primera Calenda Cultural a partir de las 6 de la tarde en la Fuente de las Ocho Regiones y culminará en la Plaza de la Danza. Durante el mismo día y hasta el 19 de julio se realizará la Segunda Feria de los Moles en la explanada municipal de San Pablo Villa de Mitla desde las 9:00 horas.

A las 10:00 horas del 20 de Julio inicia la Guelaguetza de Reyes Etla en la comunidad municipal de Las Peñitas. Durante la misma fecha, a las 17:00 horas y hasta el 22 de julio se celebrará la Fiesta Patronal de Magdalena Jaltepec.

De igual forma durante el 20 y 27 de julio San Antonino Castillo Velasco presentará la Guelaguetza “Danny Xtë Suzén” a las 16 horas. En tanto, los 23 y 24 de tendrá lugar el Festival de los Moles en el Centro Gastronómico de Oaxaca de Juárez desde las 14:00 hasta las 18:00 horas.

Actividades

Tlacolula de Matamoros se vestirá de gala el 24 de julio a las 12:00 horas con la Quinta Edición del Día de la Marmota Monumental. Durante la misma fecha hasta el día 26 ,en San José del Progreso, tendrá lugar la Expo Venta Artesanal desde las 9:00 horas en el Auditorio Municipal.

A la misma fecha y hora celebrarán la Octava Expo Feria Artesanal y Gastronómica

en Santa Ana del Valle hasta el 27 de julio. Posteriormente, el día 25 tendrá lugar la Exposición de Máscaras de la Cultura Afrodescendiente y Fotografía Ofrenda de Oaxaca en Villa de Etla a las 18:00 horas. La comunidad de San Esteban Atatlahuca albergará al

Décimo Primera Feria del Hongo del 24 al 26 de julio desde las 7:00 horas. Mientras la Villa de Etla celebrará Actividades Deportivas de la Guelaguetza 2026 los días 25 y 26 de, a partir de las 10:00 horas, en el Centro de la población.