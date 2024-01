Ordenan publicar nombres de vinculados al caso de Jeffrey Epstein

La jueza Loretta Preska, del tribunal federal para el Distrito sur de Nueva York, ordenó que a partir del 1 de enero se hicieran públicos los documentos, hasta ahora sellados, y que incluyen la identidad de unas 150 personas implicadas en el caso Jeffrey Epstein.

La primera tanda publicada este miércoles ronda las 1.000 páginas.

Epstein se suicidó en 2019 en una prisión federal en Nueva York, donde esperaba el juicio por crear presuntamente una red de tráfico sexual de menores en sus mansiones en la Gran Manzana y Florida. Las chicas más jóvenes tenían 14 años, según la Fiscalía.

La Justicia de Nueva York publicó una primera tanda de documentos judiciales relacionados con el fallecido magnate Jeffrey Epstein, acusado de tráfico y abuso sexual de menores, y que habían estado clasificados hasta ahora.

Los documentos forman parte de una demanda por difamación presentada en 2015 por Virginia Giuffre, contra la examante y socia de Epstein, la heredera británica Ghislaine Maxwell. Y han acaparado la atención ante la expectativa de que involucren a figuras prominentes relacionadas con el multimillonario.

"He pasado los últimos 17 años en mi propia prisión x lo q ella y Epstein me hicieron. Me violaban 3 veces al día y no era la única en la isla. Había un flujo constante de niñas violadas una y otra vez".

Sarah Ransom, víctima de tráfico sexual de…

