La esperada Guía Michelin México 2026 por fin soltó su nueva e irresistible selección de joyitas gastronómicas que hay que probar.

Si estás buscando el pretexto perfecto para armar la próxima salida con tus amistades o quieres saber si tu lugar de confianza ya entró al radar de la alta cocina internacional, prepara el paladar porque el listado definitivo de este año tiene deliciosas opciones.

¿Qué restaurantes de la CDMX obtuvieron Estrella Michelin?

La CDMX se mantiene como el epicentro del sabor y esta vez el mapa de la alta cocina se reconfigura por completo. Mientras los estandartes de siempre reafirman su poderío, la escena recibe a dos nuevas propuestas que están dando de qué hablar en los barrios más icónicos.

Pujol

El clásico contemporáneo del chef Enrique Olvera mantiene el paso firme en las ligas mayores. Este espacio continúa redefiniendo la cocina mexicana a través de un menú de degustación que rinde tributo al producto local y a las técnicas tradicionales con un toque milimétrico de vanguardia.

¿Dónde?: Tennyson 133, Polanco, Miguel Hidalgo.

Quintonil

Bajo el liderazgo del chef Jorge Vallejo y Alejandra Flores, esta coordenada culinaria retiene con orgullo sus dos insignias. Su cocina es un despliegue de genialidad, elegancia y sabores nítidos que demuestran por qué se mantiene entre los máximos referentes de todo el país.

¿Dónde?: Newton 55, Polanco, Miguel Hidalgo.

Gaba

Con la visión del chef Víctor Toriz, esta propuesta contemporánea debuta en el mapa de galardonados de la capital. El espacio se distingue por una cocina impecable en la colonia Condesa, donde el cuidado al ingrediente y la armonía de sabores le valieron su primera estrella de forma muy merecida.

¿Dónde?: Av. Mazatlan 190, Colonia Condesa, Cuauhtémoc, CDMX.