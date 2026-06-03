Big Cola acompaña la experiencia urbana del sabor mexicano

Big Cola forma parte de una experiencia que va más allá de la simple hidratación.

En las urbes mexicanas, donde el ritmo de vida obliga a buscar opciones rápidas y accesibles, la comida callejera se mantiene como uno de los pilares de la identidad gastronómica nacional.

Caminar por las calles de Ciudad de México u otra urbe del país implica encontrarse con una oferta culinaria tan diversa como representativa; desde tacos al pastor, quesadillas, tamales, tortas hasta elotes, han trascendido generaciones y continúan conquistando a residentes y visitantes.

Tradición que también impulsa la economía

La relevancia de dicho fenómeno no solo es cultural.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indican que más del 30% del gasto destinado a alimentos consumidos fuera del hogar se realiza en puestos informales o semifijos, lo que confirma la importancia económica de este sector.

Además de satisfacer necesidades alimenticias, tales espacios se han convertido en puntos de encuentro donde convergen costumbres, historias y relaciones comunitarias que fortalecen la vida urbana.

El complemento favorito de los antojitos

Toda experiencia gastronómica tiene un complemento ideal, como puede ser la bebida carbonatada de AJEMEX.

Y es que los refrescos han encontrado un lugar privilegiado entre los consumidores debido a su capacidad para aportar frescura y equilibrar sabores intensos.

Marcas como Big Cola han ganado presencia gracias a su amplia disponibilidad en tienditas, puestos ambulantes y pequeños comercios.

Su cercanía con los consumidores ha permitido que forme parte habitual de las comidas rápidas que acompañan la rutina diaria.

Más que una bebida, una costumbre urbana

El vínculo entre los antojitos callejeros y bebidas como Big Cola refleja hábitos profundamente arraigados en la cultura mexicana.

Para millones de personas, esta combinación representa una pausa cotidiana donde convergen sabor, practicidad y convivencia.

En un entorno urbano en constante transformación, estas tradiciones continúan evolucionando sin perder su esencia, manteniendo vivo uno de los rituales gastronómicos más representativos del país.

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