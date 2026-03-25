Sin reporte de especies marinas muertas en Veracruz: procuraduría

La Procuraduría del Medio Ambiente de Veracruz dio a conocer que no cuenta con información oficial de animales marinos hallados sin vida en costas de la entidad desde que comenzó la contingencia por hidrocarburo (a principios de marzo). Ello, a pesar de los reportes de grupos ambientalistas, ayuntamientos, medios y pobladores sobre al menos 12 ejemplares muertos en los municipios.

El titular de la dependencia, Ángel Carrizales López, indicó que aun cuando hay una mesa de trabajo por la emergencia ambiental, la institución a su cargo no tiene datos oficiales sobre dichos casos, por lo que consideró necesario mejorar la coordinación y los protocolos interinstitucionales.

El funcionario hizo un llamado a ayuntamientos, autoridades federales, asociaciones y ciudadanía para que informen por los canales oficiales sobre cualquier hallazgo de fauna sin vida, ya que, de no ser así la procuraduría no puede intervenir de manera adecuada.

“No sabría que esté fallando, la verdad es que yo desconozco que estén pensando los federales o los municipales, pero nosotros no hemos dejado de atender en ningún momento cuando hay un aviso oficial, (…) yo personalmente voy a manifestar que nos coordinemos mucho más en el tema de fauna que pudiera estar perjudicada por esta situación”, refirió.

Semar no detectó manchas en Veracruz ni Tabasco

En tanto, la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) informó que personal a su cargo realizó sobrevuelos de inspección en costas del sur de Veracruz y Tabasco sin que detectara “manchas de hidrocarburo”, a pesar de las denuncias de comunidades de ambas entidades que afirman estar afectadas por el derrame de combustible.

Por otra parte, señaló que en playas del municipio de Alvarado –en la zona centro del estado– recolectó aproximadamente 330 kilogramos de material contaminante.

Añadió que el personal adscrito a la Primera Región Naval continuará con “labores de vigilancia, verificación y atención de este evento, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno”.

Fuente: La Jornada