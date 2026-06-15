Las escuelas de Jalisco cerrarán sus puertas el próximo jueves 18 de junio, luego de que el gobernador Pablo Lemus Navarro declarara el día como asueto escolar para que la comunidad educativa pueda presenciar el histórico debut de la Selección Mexicana de Futbol en Guadalajara durante una Copa del Mundo, cuando enfrente a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara.

El mandatario estatal precisó que la medida aplicará exclusivamente en los planteles educativos de todo el estado, mientras que las oficinas gubernamentales mantendrán sus operaciones con normalidad. “He decidido decretar el asueto de clases para este próximo jueves 18 de junio en todo el Estado de Jalisco; quiero dejar muy claro que todo el sector gubernamental trabajará con absoluta normalidad durante el próximo jueves”, enfatizó.

Lemus Navarro subrayó que la suspensión busca que las familias jaliscienses puedan unirse en torno al futbol: “las familias de Jalisco, nuestras niñas, niños, maestras y maestros van a poder disfrutar de esta gran fiesta mundialista y, por supuesto, apoyando a la Selección”.

El anuncio modifica el plan original de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), que había contemplado únicamente la cancelación de clases presenciales en la Zona Metropolitana de Guadalajara y municipios aledaños, con actividades a distancia desde casa. Ahora, el asueto se extiende a todo el territorio estatal.