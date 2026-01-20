Muere el diseñador Valentino Garavani

El mundo de la moda está de luto: Valentino Garavani, el legendario diseñador italiano cuyo nombre se convirtió en sinónimo de elegancia, lujo y sofisticación atemporal, falleció a los 93 años en su residencia de Roma.

Conocido simplemente como Valentino, el creador redefinió la alta costura del siglo XX y XXI, impregnando de estilo a figuras como Jackie Kennedy, Elizabeth Taylor y Audrey Hepburn y dejando un legado artístico que trascendió pasarelas, alfombras rojas y vitrinas de lujo en todo el mundo. Su muerte marca el fin de una era en la moda global.

Los orígenes de un titán de la moda

Valentino Clemente Ludovico Garavani nació el 11 de mayo de 1932 en Voghera, Lombardía, Italia. Desde temprana edad mostró inclinación por la estética y el diseño. Su formación en moda se consolidó en París, donde se formó en instituciones como la École des Beaux-Arts y la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, y trabajó con renombrados modistas antes de regresar a Italia.

En 1959 fundó su propia maison en Roma, y en 1960 presentó su primera colección que rápidamente captó la atención internacional, gracias a su porte elegante y líneas refinadas que apelaban tanto a la aristocracia como a la élite del cine y la realeza.