Monos de Bali roban celulares a turistas a cambio de comida

Los monos de Bali son virales en este momento por un video en redes donde se observa a un mono en el famoso templo de Uluwatu en Bali, sosteniendo el celular de una mujer mientras ella intenta persuadirlo ofreciéndole frutas.

La mujer ofrece las frutas una por una, tratando de negociar con el mono para que le devuelva el teléfono. Sin embargo, el astuto primate se muestra inflexible y se niega a soltar el dispositivo hasta que se le ofrecen dos frutas como rescate.

Estos animales han desarrollado una habilidad excepcional para evaluar qué objetos valoran más los humanos y aprovechan este conocimiento para obtener el máximo beneficio.

Prefieren robar artículos que los humanos probablemente intercambiarán por comida, como dispositivos electrónicos, en lugar de objetos de menor valor.

In Bali, monkeys learned to steal phones and eyeglasses to negotiate them for food

[📹 Bali Top Holiday / balitopholiday]pic.twitter.com/P4sGy4hTch

— Massimo (@Rainmaker1973) October 16, 2023