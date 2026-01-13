Mattel lanza la primera Barbie con autismo

Mattel lanzó la primera muñeca Barbie con autismo, un movimiento que busca que miles de niñas y niños se vean reflejados en sus juguetes. Esta nueva integrante de la colección Fashionistas llega con accesorios clave, como auriculares de cancelación de ruido, elementos cotidianos para gestionar la sobrecarga sensorial.

El proceso de creación implicó una profunda investigación, según explicó la empresa mediante un comunicado. La empresa trabajó durante 18 meses en asociación directa con la Red de Autodefensa Autista (ASAN), una organización dirigida por y para personas autistas. Esto para garantizar que cada detalle respete y refleje la experiencia real de esta comunidad.

Además, Mattel consultó a grupos de niños y adultos dentro del espectro autista para definir las características físicas y los complementos que acompañarían al juguete. El diseño priorizó una estética alineada con las necesidades de este grupo y que conecta emocionalmente con las familias.

Barbie y el diseño que representa al espectro autista

La firma estadounidense utilizó materiales suaves al tacto y un diseño que evitó cualquier elemento irritante. También ajustaron la articulación de la figura para facilitar que los niños la manipulen, ya que muchos enfrentan retos en sus habilidades motrices finas.

Esta Barbie tiene articulaciones en codos y muñecas para representar movimientos o comportamientos repetitivos, como el aleteo de manos y otros gestos clave para el procesamiento sensorial y emocional. Su mirada está ligeramente desviada hacia un lado para reflejar cómo algunas personas con TEA evitan el contacto visual directo.

La muñeca lleva un atuendo sencillo de colores claros y texturas suaves: un vestido color lavanda sin costuras prominentes ni telas rígidas, factores que suelen generar incomodidad en personas con alta sensibilidad táctil.

Fuente: emprendedor.com