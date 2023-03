Macario Jiménez se presenta por primera vez en la Fashion Week de París

El diseñador Macario Jiménez también ha buscado fomentar la personalización en el diseño en México, con el objetivo de ofrecer vestidos únicos que conformen una colección.

“En la tienda existen ocho colecciones, cada una con un nombre diferente, pero en lugar de quedarse solo una temporada en la tienda, se mantienen durante dos años, enfocándome en fomentar el ‘slow fashion'”, afirmó el diseñador jalisciense.

Jiménez describe cómo le llena de placer que mujeres hayan usado sus vestidos durante 20 años porque son vigentes, son alta costura y artesanales, lo que busca atesorar lo que están haciendo y lo que las mujeres están usando.

A lo largo de su carrera, el diseñador mexicano ha participado en diversas pasarelas internacionales en países como Costa Rica, Puerto Rico, Ecuador y Panamá, además de formar parte de plataformas como Fashion Without Boundaries, World Fashion de Chicago, Fashion Week of the America´s en Miami, el Fashion Week en Belgrado, la Semana Latinoamericana de la Moda en Bogotá, Colombia y la Mercedes-Benz Fashion Week México.

Entre los reconocimientos que ha recibido, destaca la “estrella” de Fashion Group International México, además de haber sido nombrado en 2001 el mejor diseñador prêt-à-porter por ACTEL.