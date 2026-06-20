Con cada Mundial surge la misma pregunta que domina la conversación: ¿quién será el próximo campeón? Aunque las grandes potencias parten como favoritas, siempre existe la posibilidad de que un equipo inesperado irrumpa en la escena y levante la copa.

Pero la pasión por los pronósticos no se limita a expertos y aficionados. Desde hace casi dos décadas, los llamados animales “oráculo” se han convertido en una de las tradiciones más peculiares de la justa deportiva al intentar “predecir” a los ganadores de los partidos.

El Pulpo Paul – Sudáfrica 2010

El célebre molusco ganó popularidad durante la Copa del Mundo de 2010. Desde el acuario de Oberhausen, en Alemania, captó la atención internacional al acertar todos los resultados de la selección alemana y de la final que España ganó a Países Bajos.

La tortuga Cabeçao — Brasil 2014

Cuatro años después de que el pulpo Paul cautivara al mundo, los reflectores volvieron a apuntar hacia el reino animal. Entre los distintos candidatos destacó Cabeção, una tortuga marina de 25 años que vivía en el santuario de Praia do Forte, en la costa brasileña de Bahía.

El gato Aquiles — Rusia 2018

La tradición de los animales “adivinos” continuó con Aquiles, un gato blanco y sordo que habitaba en el Museo Hermitage de San Petersburgo. Para emitir sus pronósticos, el felino elegía entre platos de comida marcados con las banderas de las selecciones participantes.

La nutria Taiyo — Catar 2022

El Mundial de Catar 2022 también tuvo a su propio representante animal: Taiyo, una nutria de garras cortas asiática que vivía en un acuario de Japón.

¿Y para el Mundial 2026?

La Copa del Mundo de este año, organizada por México, Estados Unidos y Canadá, también se sumó a la tradición de los animales “oráculo”, aunque con un toque propio de la era digital.

Se trata de “Paco”, un ajolote creado con inteligencia artificial que apareció en redes sociales para compartir sus pronósticos. Uno de los más comentados fue su predicción de que México derrotaría a Sudáfrica en el partido inaugural, lo cual ocurrió.

Sin embargo, la llegada de este falso amiguito marcó un cambio en una costumbre que durante años estuvo protagonizada por especies reales, generando opiniones divididas sobre si la tecnología enriquece el espectáculo o acaba con su esencia original.

¿La IA, el nuevo “oráculo” del futbol?

Las predicciones para el Mundial 2026 han comenzado a trasladarse del terreno de la superstición al de los algoritmos. Las herramientas de IA se han convertido en las nuevas “consultoras” del torneo:

ChatGPT y Claude apuestan por España; en Francia, Le Chat se decanta por los Bleus, y en China, DeepSeek proyecta un cuarto título para Argentina. ¿Se está dejando de lado la curiosa costumbre de los animales “adivinos”?

Fuente: Chilango