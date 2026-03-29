León XIV abrió la Semana Santa con un llamado a la paz

El papa León XIV lanzó este domingo un encendido llamamiento a la paz durante la misa del Domingo de Ramos, en la que exhortó a deponer las armas y rechazó que Dios pueda ser invocado para justificar ninguna guerra, ante decenas de miles de fieles congregados en la Plaza de San Pedro del Vaticano.

“Cristo, Rey de la paz, sigue clamando desde su cruz: ¡Dios es amor! ¡Tengan piedad! ¡Depongan las armas, recuerden que son hermanos!”, proclamó el primer papa estadounidense de la historia durante la homilía de la celebración, que marca el inicio de la Semana Santa y recuerda la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén.

Sin mencionar de forma explícita ningún conflicto en particular, las palabras del pontífice resonaron con especial fuerza en el contexto del segundo mes de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, y la prolongada invasión rusa de Ucrania. León XIV fue categórico: “Dios rechaza la guerra, y al que nadie puede utilizar para justificar el enfrentamiento”. “No escucha las oraciones de quienes hacen la guerra, sino que las rechaza”, añadió.

El papa subrayó que Jesús, como rey de la paz, “no se armó, no se defendió, no libró ninguna guerra. Mostró el rostro manso de Dios, que siempre rechaza la violencia y, en lugar de salvarse a sí mismo, se dejó clavar en la cruz”. En su homilía señaló que “en su último grito dirigido al Padre escuchamos el llanto de quienes están abatidos, de quienes carecen de esperanza, de quienes están enfermos, de quienes están solos. Y, sobre todo, escuchamos el gemido de dolor de cada uno de los que están oprimidos por la violencia y de cada víctima de la guerra”.

Fuente: Infobae