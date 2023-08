La artista Lana del Rey vuelve a México por gira mundial

Tras siete años de ausencia, este 15 y 16 de agosto, la artista estadounidense Lana del Rey vuelve al país para presentarse en el Foro Sol, de la Ciudad de México.

La cantante originaria de Manhattan, Nueva York, Estados Unidos, regresa a México como parte de su gira mundial, y con peculiar estilo retro sus seguidores ya agotaron los boletos para las dos fechas pactadas

Lana del Rey recientemente lanzó su sexto álbum de estudio, titulado “Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd”, que encabezó la lista de popularidad en el Reino Unido.

Con este último disco es ahora la quinta artista femenina en solitario con más álbumes número uno en el Reino Unido sólo por debajo de Madonna (12), Taylor Swift (9), Kylie Minogue (8) y Barbra Streisand (7).

El nuevo material fue coproducido por la intérprete de “Sometimes sadness”, junto a Mike Hermosa, Jack Antonoff, Drew Erickson, Zach Dawes y Benji, además incluye colaboraciones de Jon Batiste, Bleachers, Father John Misty, Judah Smith, Tommy Genesis y SYML

Hay que recordar que la joven también ha colaboración en más de una ocasión en el mundo del cine, pues ha ofrecido su voz para el tema principal de películas como ‘Big Eyes’ de Tim Burton, la versión más tétrica de ‘Once Upon a Dream’ para la película ‘Maléfica’ y en ‘Young & Beautiful’ para ‘El gran Gatsby’.

