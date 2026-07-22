Japón permite usar shorts en oficinas públicas por primera vez

Japón está desafiando uno de sus símbolos laborales más reconocibles: el traje oscuro, la camisa blanca y la corbata incluso en verano. El gobierno metropolitano de Tokio impulsa una versión renovada de su campaña “Tokyo Cool Biz”, que permite a sus empleados vestir ropa más ligera, incluidos shorts, camisetas y sneakers, para enfrentar temperaturas cada vez más extremas y reducir el consumo de energía en oficinas.

Según la agencia Reuters la medida busca ayudar al personal a sobrellevar el calor severo y disminuir costos energéticos, en un país donde la formalidad ha marcado durante décadas la cultura corporativa.

La medida parece simple —dejar que los hombres muestren las piernas en la oficina—, pero en Japón tiene carga cultural. Trendencias retomó el fenómeno como una decisión histórica en un entorno donde la imagen del “salaryman” con traje completo sigue siendo parte de la identidad laboral.

Qué cambió en Tokio

“Tokyo Cool Biz” no se limita a ropa casual. La página oficial del gobierno metropolitano explica que la campaña propone una nueva forma de trabajar y vivir bajo tres ejes: enfriar el entorno laboral, el entorno cotidiano y la forma de vestir. La recomendación incluye horarios tempranos, teletrabajo, uso de mapas de calor y vestimenta cómoda según el TPO, es decir, el momento, lugar y ocasión.

El cambio más visible, sin embargo, son los shorts. Se puede ver a empleados del gobierno de Tokio usando polo, bermudas y tenis en oficinas públicas durante una jornada en la que la temperatura llegó a unos 35 °C con humedad promedio de 72%. También señaló que, aunque algunos negocios con atención al cliente mantienen códigos formales, más empleadores están dando mayor discreción a sus equipos cuando no tienen reuniones externas.

Fuente: emprendedor.com