Hay 22 muertos al caer grúa sobre tren en Tailandia

Al menos 22 personas murieron y decenas más resultaron heridas este miércoles en Tailandia tras la caída de una grúa de construcción sobre un tren de pasajeros que cubría la ruta de Bangkok a Ubon Ratchatani, con decenas de personas a bordo.

La policía dijo que había más cadáveres entre los escombros que aún no habían sido recuperados, dijo la agencia reuters, que elevó la cifra de heridos a más de 80.

El Gobierno de Nakhon Ratchasima, la ciudad donde se produjo el accidente, informó a través de Facebook que la grúa sostenía un puente ferroviario en construcción y «se desplomó sobre el tren de pasajeros, provocando un descarrilamiento y un incendio en el lugar», al que han llegado equipos de rescate.

Hasta ahora, el personal de ayuda ha recuperado 22 cadáveres y ha atendido a muchos heridos, algunos de ellos ya trasladados a hospitales, mientras las autoridades comparan la lista de personas a bordo con los registros de supervivientes.

Tren llevaba casi 200 ocupantes

Aunque en un primer momento el gobierno local reportó cuatro fallecidos, en un segundo comunicado publicado minutos después actualizó el número, elevando a 22 el total de cadáveres recuperados, mientras continúan las labores de rescate en el lugar.

El ministro de Transporte, Piphat Ratchakitprakan, dijo que había 195 personas a bordo del tren y que había ordenado una investigación sobre el accidente.

La tragedia ocurrió en Ban Thanon Kho, a 32 kilómetros de Bangkok, donde bomberos lograron contener el incendio mientras efectivos de equipos de rescate utilizaron herramientas de variada índole para liberar a los afectados, muchos de los cuales habían quedado atrapados en vagones volcados.

Medios locales y usuarios en redes sociales han publicado numerosas imágenes del siniestro, que muestran parte del incendio registrado y a decenas de socorristas en el lugar del accidente.

