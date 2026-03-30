Celebran llegada de petrolero ruso a Cuba

El Kremlin celebró la llegada a Cuba de un petrolero ruso sometido a sanciones, a pesar del bloqueo impuesto por Washington al suministro de combustible de la isla comunista aliada de Moscú.

«Nos alegramos de que este cargamento de productos petroleros llegue a la isla, o más bien, de que ya haya llegado», declaró en su rueda de prensa diaria Dmitri Peskov, portavoz de la presidencia rusa, a propósito del buque Anatoly Kolodkin, cargado con 730.000 barriles de crudo.

Según el sitio especializado MarineTraffic, el petrolero remontaba este lunes por la mañana la costa cubana en dirección al puerto de Matanzas, pero la plataforma no dejaba claro por el momento si había atracado en algún puerto.

«En estos momentos el barco espera su descarga en el puerto de Matanzas en Cuba» a unos 100 kilómetros de La Habana, señaló, sin embargo el comunicado del Ministerio de Transportes de Rusia, después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, diera el visto bueno a la llegada del suministro de petróleo ruso.

Fuente: DW