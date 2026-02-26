La irrupción de la inteligencia artificial en el ámbito de la ciberseguridad sumó un nuevo capítulo con el uso de Claude, el chatbot desarrollado por Anthropic, en una campaña de robo de datos a agencias gubernamentales en México.

Según reportó Bloomberg, un atacante logró explotar las capacidades del sistema para obtener información confidencial sobre impuestos y registros de votantes mediante instrucciones personalizadas que burlaron los filtros de seguridad de la plataforma.

El incidente, ocurrido entre diciembre de 2023 y enero de 2024, puso en evidencia el potencial de la inteligencia artificial como herramienta para ataques sofisticados y el desafío que enfrentan los desarrolladores para anticipar y bloquear usos maliciosos.

La investigación, realizada por la firma israelí Gambit Security, identificó que el hacker utilizó Claude para redactar scripts informáticos, detectar vulnerabilidades y automatizar el acceso a redes de distintos organismos públicos. El objetivo, según la empresa, fue extraer datos de la autoridad fiscal federal mexicana, el Instituto Nacional Electoral y gobiernos estatales como Jalisco, Michoacán y Tamaulipas, además de sistemas municipales y el servicio de agua de Monterrey.

Fuente: Infobae