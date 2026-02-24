El peluche de Punch el mono se vende hasta en 350 dólares en eBay

Un peluche de IKEA que originalmente costaba menos que una comida rápida se ha convertido en un fenómeno del mercado secundario. Se vende por cientos de dólares en eBay tras convertirse en pieza central de un momento viral en redes sociales.

Todo gracias a Punch, un bebé macaco japonés del zoológico de Ichikawa que ganó atención global por abrazar a este juguete como si fuera su madre adoptiva.

La historia —tierna y emotiva— ha disparado la demanda del peluche DJUNGELSKOG de IKEA, provocando escasez en tiendas y un frenesí de reventa que ha convertido un simple juguete en objeto de colección y especulación comercial.

Punch

Punch —o Panchi-kun en Japón— es un bebé macaco japonés que nació en julio de 2025 en el Ichikawa City Zoo, ubicado en la prefectura de Chiba, cerca de Tokio.

Abandonado por su madre poco después de nacer, el pequeño mono fue criado a mano por los cuidadores del zoológico.

Cuando se integró con otros macacos más grandes, la transición fue complicada. Los cuidadores le dieron un peluche de orangután DJUNGELSKOG de IKEA para brindarle consuelo.

Los videos de Punch aferrado al peluche —que llegó a recibir apodos como “Oran-Mama” — rápidamente escalaron en plataformas como TikTok e Instagram.

Acumulan millones de vistas. Su comportamiento no solo despertó empatía global, sino que también convirtió al peluche en un símbolo de consuelo emocional para internautas de todo el mundo.

Fuente: emprendedor.com