Cristiano Ronaldo transmite gratis los partidos del Mundial

Cristiano Ronaldo encontró una nueva cancha fuera del futbol. A pocas semanas del Mundial 2026, el delantero portugués anunció su ingreso como accionista de LiveMode, la compañía brasileña propietaria de CazéTV, una de las plataformas digitales que transmitirá gratis los 104 partidos de la Copa del Mundo.

La operación convierte al cinco veces ganador del Balón de Oro en socio de uno de los proyectos de streaming deportivo con mayor crecimiento en América Latina y refuerza una tendencia que cada vez gana más terreno: ver futbol por internet en lugar de la televisión tradicional.

La noticia despertó interés entre millones de aficionados porque la plataforma ofrecerá acceso gratuito al torneo mediante dispositivos móviles, computadoras y Smart TV, una apuesta que busca ampliar el alcance del Mundial más grande de la historia, que reunirá a 48 selecciones y se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Segín informa el portal FourFourTwo, la empresa LiveMode confirmó la incorporación de Cristiano Ronaldo como nuevo socio estratégico. Aunque las compañías involucradas no revelaron el monto de la operación, diversos medios internacionales señalaron que la llegada del portugués forma parte de un plan de expansión global para fortalecer la distribución digital de eventos deportivos.

Fuente: emprendedor.com