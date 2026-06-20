Proyectarán en CDMX «Arcoiris global»

El mes del orgullo siempre tiñe a la capital de colores, pero este año la experiencia visual literal se va a elevar a otro nivel con la instalación “Arcoíris Global”.

Se trata de un proyecto artístico internacional que llega a tierras chilangas para sumarse al espíritu del Pride 2026 en CDMX. La ciudad se convertirá en el lienzo de una obra que entrelaza la tecnología, la luz y el mensaje de amor universal.

Esta impresionante obra, cuyo nombre es “Global Rainbow” (Arcoíris Global, en español), es una espectacular instalación artística lumínica a gran escala creada por la reconocida artista puertorriqueña Yvette Mattern.

Rayos láser

La pieza consiste en una proyección de siete líneas de rayos láser de alta densidad que representan los colores del arcoíris. Se extienden de manera horizontal. Los haces de luz paralelos viajan a través del cielo nocturno, creando una línea de color visible a 20 kilómetros de distancia.

La magia de esta instalación radica en que transforma el espacio público y conecta de manera simbólica a las personas a lo largo de su trayectoria. Más allá de ser un espectáculo visual, el Arcoíris Global actúa como un faro gigante de diversidad e inclusión.

Para que no te pierdas este despliegue de luces que transformará las noches de la capital, anota muy bien los detalles.

La espectacular instalación del “Arcoíris Global” se proyectará a partir del 19 de junio y hasta el 29 de junio de 2026. El horario en el que estará encendida la pieza será de 19:00 a 23:00 horas.

La proyección se emitirá directamente desde el Monumento a la Revolución, cruzando el cielo de la ciudad con dirección a Zócalo de la Ciudad de México.

Fuente: Chilango