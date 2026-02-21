EEUU detecta aeronave clandestina en Oaxaca

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos, utilizó su cuenta de X el 20 de febrero de 2026 para referirse a la detección de una aeronave que transportaba droga en el espacio aéreo mexicano.

Un operativo que fue destacado por el secretario de seguridad Omar García Harfuch el pasado miércoles.

En su mensaje, el diplomático afirmó: “Sin importar la vía – aire, tierra, mar o incluso túneles – los criminales serán encontrados y rendirán cuentas”.

Subrayó que una cooperación más sólida y el intercambio de inteligencia en tiempo real, bajo el liderazgo de Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, generan mayores resultados.

Johnson aseguró que, de manera conjunta, ambos países desmantelarán a los cárteles y a las redes narcoterroristas que amenazan a sus naciones.

Esta es la operación que realizaron autoridades mexicanas para detectar cargamento de droga

En una acción conjunta, autoridades mexicanas interceptaron una aeronave clandestina. Además decomisaron un importante cargamento de droga en el estado de Oaxaca. El operativo involucró a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Además a la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, organismos que articularon esfuerzos para frenar el tráfico de cocaína hacia territorio nacional.

La coordinación de estas dependencias federales permitió detectar, mediante sistemas de vigilancia aérea, un vuelo irregular que cruzaba el sureste de Tapachula, Chiapas. Las autoridades respondieron de inmediato y desplegaron aeronaves para localizar y seguir el trayecto de la nave sospechosa.

