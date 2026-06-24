Guadalajara, anfitrión del Pre Clasificatorio Olímpico de basquetbol femenil

México volverá a ser la casa del basquetbol internacional cuando reciba el Torneo Preolímpico Femenil FIBA ​​2026, que significa la primera parada pre clasificatoria hacia Los Ángeles 2028.

La Arena Astros en Guadalajara, Jalisco albergará este trascendental certamen del 17 al 23 de agosto en el que se citan ocho naciones: Argentina, Brasil, Canadá, Nueva Zelanda, Filipinas, Senegal, Sudán del Sur y el anfitrión México.

El evento pone en juego la clasificación para los Torneos Preolímpicos Femeninos FIBA ​​que se celebrarán en febrero de 2028, de cara a la magna justa veraniega.

Las escuadras participantes están divididas en dos grupos de cuatro integrantes:

Grupo A – Brasil, Argentina, Nueva Zelanda y Sudán del Sur.

Grupo B – Canadá, México, Filipinas y Senegal.

Cada nación se enfrentará a los demás equipos de su grupo y los dos mejores de cada uno avanzarán a las semifinales y el ganador obtendrá el pase al siguiente filtro de ​​2028.

La FIBA detalló que los países que no se clasifiquen en Guadalajara continuarán su camino hacia Los Ángeles, pues aún pueden acceder a los Torneos Preolímpicos ​​a través de las Copas Continentales de 2027.