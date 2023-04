Donald Trump se entrega y se dice inocente

Este martes, el expresidente Donald Trump comparece en un tribunal de Manhattan por cargos relacionados con la falsificación de expedientes comerciales en una investigación de dinero pagado a cambio de mantener un secreto.

Según los medios de comunicación, es el primer expresidente de Estados Unidos en la historia en ser imputado de un delito.

Trump, quien ha negado haber actuado inapropiadamente y ha atacado repetidamente la investigación, calificó la acusación de “persecución política” y pronosticó que acabará dañando a los demócratas en las elecciones de 2024.

Los abogados de Trump han dicho que el expresidente “no cometió ningún delito” y que “lucharán enérgicamente contra esta acusación política en los tribunales”.

Los funcionarios judiciales tratarán de limitar lo que ocurra este martes en el juzgado en el número 100 de Center Street, en el Bajo Manhattan. Se espera que la policía cierre algunas calles alrededor de la plaza y que la seguridad sea estricta. El Departamento de Policía de Nueva York está a cargo de la seguridad en la ciudad, pero los oficiales de la corte estatal están a cargo de la seguridad dentro de la corte.

¿Trump saldrá libre?

Es casi seguro que sí. Las leyes de libertad bajo fianza de Nueva York han sido revisadas en años recientes, lo que significa que Trump será liberado sin fianza porque los cargos que se anticipan en su contra no requieren que se fije una fianza. No obstante, es posible que el juez Juan Merchan decida que existe el riesgo de que Trump trate de fugarse y ordene que permanezca bajo custodia, con o sin derecho a fianza. Los abogados de Trump seguramente argumentarán que los lazos del expresidente con Estados Unidos son fuertes, y, dado que es un candidato presidencial, no tiene motivos para huir y se le debe permitir salir.

¿Qué vendrá después para Trump?

El juez y los equipos judiciales establecerán las fechas para la próxima audiencia y los plazos para la presentación de pruebas —cuando la fiscalía de distrito debe entregar a los abogados de Trump toda la información que tiene— y las mociones, que incluyen cualquier solicitud para cambiar el lugar o desestimar el caso por completo. Ese proceso suele tomar meses.

Fuente: AP