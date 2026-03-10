Despiden a Willie Colón en NY

Familiares, amigos y admiradores se reunieron en Nueva York la mañana de ayer para rendir homenaje a Willie Colón, el arquitecto de la salsa urbana nominado al Grammy y activista social que murió el mes pasado a los 75 años.

Se celebró una misa fúnebre pública en la Catedral de San Patricio, en el centro de Manhattan, tras un fin de semana de velatorios privados y públicos. Su entierro será privado.

El trombonista, compositor, arreglista y cantante, nacido como William Anthony Colón Roman, murió el 21 de febrero. La causa no se anunció públicamente. Su familia informó que falleció en paz, rodeado de familiares, en el Hospital Presbiteriano de Nueva York en Bronxville, en el norte de la ciudad estadunidense. Según el programa oficial del funeral, le sobreviven su esposa desde hace 49 años, Julia Colón Craig; sus cuatro hijos, William David (Rose) Colón, Adam Diego Colón, Alejandro Miguel (Nell) Colón y Patrick Antonio Colón; su hermana, Isabell (Michael Johnson) Breston; seis nietos, tres bisnietos y muchos sobrinos.

Pesar

“Mientras lamentamos su ausencia, también celebramos el regalo atemporal de su música y los recuerdos entrañables que vivirán para siempre”, manifestó su familia en un comunicado. “Dejó una sombra gigantesca… El mundo entero cambió con su música… quienes de verdad lo conocieron cambiaron con su amor”, resaltó Diego Colón, uno de los cuatro hijos del artista.

“Lo logramos”, agregó Alejandro Miguel Colón, otro de los hijos del cantante, quien también señaló que, cuando era niño, solía decirle a la gente que su padre era “mitad cantante y mitad policía”. Además, reveló que lo último que comió Willie Colón fue un trozo de chocolate negro con frambuesa.

Fuente: la Jornada