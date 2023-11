«De Todas las Flores» es mi disco más personal: Natalia Lafourcade

Natalia Lafourcade fue reconocida por su álbum «De Todas las Flores» y se llevó dos premios, incluyendo Mejor Álbum de Cantautor y a la Mejor Canción de Cantautor por el tema homónimo.

«Mi corazón está muy emocionado, este es el disco más personal que hice, en un momento en el que me sentía toda rota, no sabía ni por dónde empezar, y la música me volvió a enseñar su poder, su poder medicinal, las canciones son maestras», dijo al recibir los premios.

El productor de la grabación Adam Jodorowsky, al recoger el premio dijo que ha promovido muchas grabaciones y ha trabajado con muchos artistas pero que Natalia Lafourcade le ha parecido alguien especial.

Natalia Lafourcade gana el Latin Grammys por el Mejor Álbum con ‘De todas las flores’ 🌸 pic.twitter.com/uKq1X2w3w4 — Dulce María Ramos (@DulceMRamosR) November 16, 2023

Discurso

En su discurso cuando acudió a recibir su premio, Lafourcade mencionó que compuso las canciones de ese álbum cuando se sintió rota, pero en la música encontró una medicina.

“Cuando comencé a hacerlo (el álbum), me sentía absolutamente rota y la música me enseñó de nuevo su poder medicinal, por eso las canciones están llenas de mensajes para conectar entre nosotros de una manera esencial. Estamos entrelazados a tantas vidas”.

Asimismo, la cantautora dedicó el premio a las mujeres, recordando a sus compañeras que hacen música: “Se lo dedico a las mujeres, para que no dejemos de creer en nuestro arte”.

Los Latin Grammy son los premios más importantes de la música latina a nivel internacional. Los principales exponentes de distintos géneros (desde el urbano al instrumental) se dan cita para el evento musical que acapara los reflectores mundiales por los performance, los premios y los invitados.

Los premiados

Grabación del Año

“No es que te extrañe”, Christina Aguilera

“Carretera y manta”, Pablo Alborán

“Déjame llorarte”, Paula Arenas Featuring Jesús Navarro

“Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, Bizarrap Featuring Shakira

“Si tú me quieres”, Fonseca & Juan Luis Guerra

“Mientras me curo del cora”, Karol G

“De todas las flores”, Natalia Lafourcade – GANADORA

“Ojos marrones”, Lasso

“La fórmula”, Maluma & Marc Anthony