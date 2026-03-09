Cultivan garbanzos en suelo lunar simulado

Científicos lograron cultivar garbanzos en una mezcla compuesta principalmente por suelo lunar simulado.

Mientras la NASA prepara la misión lunar Artemis II y revela el menú de los tripulantes de la nave Orión, este estudio abre la puerta para que los astronautas puedan producir parte de su propio alimento en la Luna, reduciendo la dependencia de suministros enviados desde la Tierra.

Garbanzos cultivados con regolito lunar

Los científicos usaron un simulante de regolito lunar —material que imita el polvo y las rocas de la superficie del satélite— inspirado en muestras traídas durante las misiones Apolo de la NASA, hace más de medio siglo.

Éxito

Las semillas de garbanzos de la variedad «Myles» fueron recubiertas con hongos y plantadas en la mezcla del regolito lunar, producido por la empresa Space Resource Technologies, de Florida (Estados Unidos), y vermicompost, un fertilizante natural generado por lombrices al descomponer materia orgánica.

En sus pruebas de laboratorio, los científicos obtuvieron garbanzos cosechables en mezclas con hasta un 75 % de suelo lunar simulado.

A medida que aumentaba la proporción de regolito, la cantidad de plantas productivas disminuía, aunque el tamaño de los garbanzos se mantuvo estable. Sin embargo, las semillas sembradas en 100 % de simulante lunar no produjeron flores ni semillas y murieron de forma temprana.

