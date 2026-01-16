Corina Machado entrega Nobel de la paz a Trump

La Casa Blanca liberó la foto oficial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibiendo el Nobel de la Paz de parte de María Corina Machado.

En reunión este jueves 15 de enero, María Corina Machado entregó de manera simbólica su premio Nobel de la Paz a Donald Trump pese a las diversas críticas de figuras políticas.

En redes sociales se compartió la foto de la entrega del Nobel de la Paz de parte de María Corina Machado a Donald Trump, en reconocimiento de su trabajo por la libertad de Venezuela.

Acorde con lo señalado, la entrega del Nobel de la Paz a Donald Trump es en gratitud por su “extraordinario liderazgo y promoción de la paz a través de la fuerza” para instarlo a seguir promoviendo la libertad.

Esto fue señalado por María Corina Machado en la placa de la medalla del Nobel de la Paz, sostenida por Donald Trump en Despacho Oval de La Casa Blanca.

En la cual también se destaca que es en gratitud de la gente de Venezuela en reconocimiento de Donald Trump de quien nunca olvidarán sus acciones “decisivas” por la seguridad del país.

La foto de la entrega del Nobel de la Paz se realizó frente al acta de independencia así como del retrato de George Washington. Su hijo habría dado una medalla a Simón Bolívar, como señaló María Corina Machado.

La Casa Blanca no ha dado mayores detalles sobre el encuentro entre María Corina Machado y Donald Trump, como tampoco el presidente, lo cual se suma a las críticas referente a la visita de la opositora venezolana.

Fuente SDP