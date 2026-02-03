La elección de Bad Bunny como el favorito para el medio tiempo es controvertida, dado el clima político actual en torno a la inmigración. El artista canceló su gira en EU en 2025 debido a la preocupación de que ICE persiguiera a los fans en sus conciertos.

De hecho, es una preocupación reforzada por las amenazas del Departamento de Seguridad Nacional de que harían precisamente eso en el Super Bowl.

Pero al mantener a Bad Bunny en el Super Bowl, la NFL demuestra que está dispuesta a ceder a una parte de su afición tradicional y apostar. Esto para que los fans latinoamericanos no solo sintonicen el medio tiempo, sino todo el partido, y también se enamoren del fútbol americano.

El presidente de Estados Unidos ya ha dicho que no asistirá al Super Bowl LX en persona, sugiriendo que la sede, el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, estaba “demasiado lejos”. Pero la elección de las celebridades planeadas para el descanso principal —la estrella puertorriqueña del reggaetón Bad Bunny y la recientemente anunciada incorporación previa al partido, Green Day— no le convenció. “Estoy en contra de ellos. Creo que es una decisión terrible. Lo único que hace es sembrar odio. Terrible”, declaró Trump al New York Post.

El comisionado de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), Roger Goodell, probablemente no tuvo en cuenta la sensibilidad del presidente de Estados Unidos al elegir a Bad Bunny.

Fuente: emprendedor.com