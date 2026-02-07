Arrancan los Juegos Olímpicos de Invierno

Cinco atletas mexicanos están listos para iniciar su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, que se llevarán a cabo del 6 al 22 de febrero, en las ciudades de Milán y Cortina d’Ampezzo, Italia.

El grupo para esta edición estará integrado por:

Donovan Carrillo: Patinaje Artístico.
Sarah Schleper: Esquí Alpino (7.ª participación olímpica).
Lasse Gaxiola: Esquí Alpino (Hijo de Sarah, debutante).
Regina Martínez: Esquí de Fondo.
Allan Corona: Esquí de Fondo.

Perfiles a seguir

Donovan Carrillo: El tapatío busca superar su posición 21 lograda en la edición anterior. Clasificó tras obtener el bronce en el preolímpico de Beijing 2025.
Sarah Schleper y Lasse Gaxiola: La experiencia y la juventud se unen en el esquí alpino. Sarah sigue rompiendo barreras de longevidad, mientras que Lasse, de 18 años, hace su debut absoluto.
Regina Martínez y Allan Corona: Representan el regreso de México al esquí de fondo. Regina, quien combina su carrera deportiva con la medicina, y Allan, formado deportivamente en Noruega, enfrentarán una de las pruebas más extenuantes de los juegos.

¿Dónde ver a los mexicanos?

En Mexico, las competencias podrán seguirse a través de las señales de Canal 9 y TUDN en televisión abierta y restringida. Asimismo, la plataforma de Claro Sports mantendrá transmisiones gratuitas y en vivo a través de su canal de YouTube y aplicación móvil.
¿Cuándo competirán los mexicanos en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?
Viernes 6 de febrero:

Ceremonia de Inauguración
Horario: 13:00 h
Detalle: Donovan Carrillo y Sarah Schleper serán los abanderados en el Estadio San Siro.

Martes 10 de febrero

Donovan Carrillo | Patinaje Artístico (Programa Corto)
Horario: 11:30 h.
Objetivo: Clasificar entre los mejores 24 para el programa libre.
Sarah Schleper | Esquí Alpino (Super-G)
Horario: 4:30 h

Jueves 12 de febrero

Regina Martínez | Esquí de Fondo (10 km Estilo Libre)
Horario: 06:00 h
Nota: Regina hace historia como la primera mexicana en esta disciplina.

Viernes 13 de febrero

Allan Corona | Esquí de Fondo (10 km Estilo Libre)
Horario: 04:45 h
Donovan Carrillo | Patinaje Artístico (Programa Libre)
Horario: 12:00 h (Sujeto a clasificación previa).

Sábado 14 de febrero

Lasse Gaxiola | Esquí Alpino (Eslalon Gigante Varonil)
Manga 1: 03:00 h | Manga 2: 06:30 h

Domingo 15 de febrero

Sarah Schleper | Esquí Alpino (Eslalon Gigante Femenil)
Manga 1: 03:00 h | Manga 2: 06:30 h

Lunes 16 de febrero

Lasse Gaxiola | Esquí Alpino (Eslalon Varonil)
Manga 1: 03:00 h | Manga 2: 06:30 h

Miércoles 18 de febrero

Sarah Schleper | Esquí Alpino (Eslalon Femenil)
Manga 1: 03:00 h | Manga 2: 06:30 h

Con información de López-Dóriga Digital

