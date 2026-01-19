39 muertos tras colisión de trenes en España

Tragedia en España: 39 muertos tras colisión de trenes. Al menos 39 personas han fallecido en el siniestro y un total de 48 permanecen ingresadas, entre ellas cinco menores.

Los tres últimos vagones de un tren de la compañía italiana Iryo, que partió de Málaga el domingo, 18 de enero de 2026, a las 18:40 horas de la tarde, con destino Madrid, descarrilaron a las 19:39 horas.

Los vagones invadieron la vía contigua, por la que en ese mismo momento circulaba otro convoy, un Alvia, con destino Huelva, que también descarriló por el impacto. Los dos primeros vagones del Alvia salieron despedidos y cayeron por un terraplén de unos cuatro metros.

El ministro de Transportes de España, Óscar Puente, ya ha advertido de que la cifra de fallecidos, que deja de momento 39 fallecidos y más de 120 heridos, «no es definitiva».

Un siniestro «tremendamente extraño»

Puente se encuentra de camino hacia la localidad de Adamuz, el lugar del accidente, a unos 200 km al norte de Málaga. El ministro de Transporte ha calificado lo ocurrido de «tremendamente extraño» en una comparecencia ante los medios de comunicación.

Sin querer especular sobre las causas de lo sucedido, apuntó que todos los expertos consultados «están tremendamente extrañados» por el siniestro, que se produjo en una línea recta con un tren Iryo «prácticamente nuevo», y un tramo de vía renovado en la primavera de 2025.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se traslada el lunes 19 de enero a la zona a lo largo de la mañana «para conocer de primera mano la situación».

Fuente: DW