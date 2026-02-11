SimiCasa se integra al Art Week: Víctor González Herrera

La popular SimiCasa Museo del Dr. Simi albergará una de las exposiciones de la Semana del Arte (Art Week) en la Ciudad de México. Se trata de la colección “la niña de mis ojos” del artista plástico mexicano, Erik Rivera, así lo dio a conocer Víctor González Herrera, CEO de Farmacias Similares.

A través de 21 óleos de tamaño grande y mediano, el artista ofrece una mirada contemporánea a la popular pintora Frida Kahlo, donde conecta y resalta los valores de su tiempo con los de nuestra época.

“Estos cuadros convergen con los valores de cercanía, ayuda y generosidad que distinguen al Dr. Simi y la vocación (de Frida Kahlo) de llevar el arte y la cultura a todo público”, resaltó.

Para Víctor González Herrera, es un placer abrirles las puertas de la SimiCasa Museo a los artistas contemporáneos de México para que su trabajo llegue cada vez a más personas.

La exposición formó parte de la iniciativa cultural internacional “Art Week” (semana del arte) en la Ciudad de México, que reunió a 78 expositores y artistas de 21 países durante siete días en diversos puntos de la capital.

Sin embargo, debido al éxito, “la niña de mis ojos” permanecerá en la sala de exposiciones temporales de la SimiCasa Museo hasta el próximo 22 de febrero, en un horario de martes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y fines de semana de 9 de la mañana a 6 de la tarde.

El costo del boleto de acceso es de 100 pesos, pero niñas, niños, personas adultas mayores o con discapacidad tienen un 50 por ciento de descuento en el precio de entrada.

Además, como parte del programa ‘Jueves de Bondad’ de Víctor González Herrera, CEO de Farmacias Similares, el jueves la entrada a la SimiCasa Museo es gratuita para todo el público.