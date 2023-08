Serie biográfica de Gloria Trevi arranca el 11 de agosto por ViX

A partir del próximo 11 de agosto, la plataforma ViX liberará los primeros cinco de 50 capítulos de la serie Gloria Trevi: Ellas soy yo, la historia autorizada sobre la vida de Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, mejor conocida como Gloria Trevi.

En los afiches que Vix ha lanzado para promocionar la serie, se pueden leer frases como: “No juzgues lo que no has visto” y “Éste es el verdadero recuento de los daños”.

La presentación oficial de la serie se realizó el pasado martes en Televisa San Ángel, encabezada por la productora Carla Estrada.

Son cinco las actrices que dan vida a Gloria Trevi en distintas alturas de su vida. Aquellas que más aparecerán a cuadro son Regina Villaverde, quien da vida a Gloria en su juventud.

Scarlet Gruber, encargada de evocar a la cantante durante el periodo más fuerte de su vida, el tormento de manipulación, violencia sexual y encarcelamiento que padeció.

El actor Jorge Poza encarna a César Santiago, una representación del mánager y productor Sergio Andrade.

Qué dice Gloria Trevi

“Yo hablo de mis errores, también de mis aciertos. Pero, si no contaba mi historia, me iba a quedar siempre en deuda con la vida, porque entonces para qué viví lo que viví, era como no regresar a la cárcel, y yo regresé a la cárcel y fui varias veces; dejé de ir por la violencia que se puso muy fuerte, entonces he ido a hospitales, pero quiero regresar a ver a las personas que están dentro, a platicar con ellas. No quedarme (ríe). Pero tampoco me da miedo…”

En entrevista con El Universal, dijo que llegar a este momento de compartir lo que vivió, con la ayuda y la producción de Carla Estrada, tomó un tiempo y un proceso.

Cabe recordar que fue detenida junto con su productor musical en Brasil el año 2000, acusada de corrupción de menores y absuelta en septiembre de 2004.

Sinopsis

Gloria de los Ángeles, de tan sólo quince años, viaja desde Monterrey a Ciudad de México para participar en un concurso televisivo. Un hombre que le dobla la edad la contempla en la pantalla. Se convertirá en su mentor y luego en su depredador. Durante los 17 años siguientes la someterá a un viaje aterrador en el que, después de alcanzar el éxito y la fama, ella perderá todo y tendrá que empeñarse a fondo para sobrevivir y reconstruirse.