Rosalía y Rauw Alejandro terminaron su relación… ¿por qué?

¿Por qué Rosalía y Rauw Alejandro terminaron su relación a solo meses de comprometerse? es la pregunta que se hacen los fans.

Rosalía y Rauw Alejandro son tendencia tras la difusión de la noticia del término de su compromiso de tres años.

Los intérpretes de “Vampiro” habían confirmado su compromiso hace tres meses, cuando lanzaron su EP en conjunto ‘RR’.

Pero la revista People confirmó que ambos decidieron poner fin a su noviazgo por mutuo acuerdo. Entre tanto, ni Rosalía ni Rauw Alejandro se han pronunciado públicamente sobre esta noticia.

Cabe recordar que en el lanzamiento oficial del videoclip de ‘Beso’, ambos confirmaron que se habían comprometido.

Rosalía comentó en una entrevista para GQ, que el suceso ocurrió en Puerto Rico, en la casa de la familia de Raúl. Fuentes cercanas a los artistas confirmaron a la revista People que el cariño y amor que se tienen el uno al otro no ha terminado, pero que decidieron dar por finalizada su relación.

Rosalía and Rauw Alejandro End Engagement After 3 Years Together (Exclusive) https://t.co/KQyJUkiLsr

— People (@people) July 25, 2023