Acepta Wendy Guevara que sí se enamoró de Nicola

Wendy Guevara admitió que sí se enamoró de Nicola Porcella. Los protagonistas de “La Casa de los Famosos México” mostraron gran conexión e incluso surgieron rumores de un romance.

Sin embargo, los dos aclararon que sólo existía una buena amistad entre ellos, ahora es la influencer quien abrió su corazón para admitir que sí se enamoró del actor peruano.

Wendy y Nicola formaron una sólida amistad. En cámara se pudo observar una gran atracción.

Hace días, en una entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube, Wendy Guevara reveló que sí estuvo enamorada.

“Me dio miedo que me estaba enamorando de Nicola. Un día pensé: ‘¿Y si salgo y después que sea mi novio el Nicola?’ Empecé a verle todo lo bueno a Nico (…) Me imaginé muchas cosas. La estoy cag**** porque esto es un juego, muchos de aquí no nos vamos a ver, cada quien va a tomar su camino… Me voy a enamorar de Nicola”.