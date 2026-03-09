Banco Azteca coloca a SOMOS como catalizador del empoderamiento femenino

Transformación en la rutina financiera

Por primera vez en la banca masiva mexicana, Banco Azteca registra una mayor actividad digital de mujeres que de hombres, un hito que traduce una mutación en la gestión cotidiana del dinero.

La cuenta de débito SOMOS no solo acumula cifras: también documenta un cambio cultural en torno a las finanzas de las mujeres, al ofrecer un espacio seguro y accesible para administrar recursos día a día.

Los números explican la magnitud del fenómeno: SOMOS pasó de 276 mil cuentas en 2022 a más de 721 mil usuarias al cierre de 2025 y, a inicios de 2026, la base supera las 739 mil. Ese crecimiento sostenido, que triplica la presencia femenina en el producto en cuatro años, posiciona a la cuenta como una herramienta central para la bancarización femenina.

Trayectorias por edad y acumulación de patrimonio

El comportamiento por cohortes muestra patrones consistentes: las mujeres de 18 a 24 años tienden a empezar con ahorros modestos, pero la trayectoria es claramente ascendente con la edad.

Las clientas mayores de 65 años registran montos hasta tres veces superiores, lo que indica que la disciplina del ahorro a lo largo del tiempo genera mayor solidez financiera y contribuye al empoderamiento femenino.

El componente digital fue clave para este avance. Según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, entre los cinco bancos que procesan el mayor volumen de transacciones electrónicas en el país, Banco Azteca es la única institución en la que la actividad financiera de las mujeres supera a la de los hombres, lo que refleja una adopción intensiva de herramientas digitales para gestionar sus finanzas con mayor autonomía.

Servicios complementarios que fortalecen la relación

Gabriela Hernández, directora ejecutiva de Afiliación y Captación de Banco Azteca, contextualiza la estrategia: «Cuando se habla de independencia financiera, solemos pensar en decisiones complejas, pero los datos muestran que muchas veces comienza con algo más sencillo: contar con un espacio seguro para administrar el dinero y hacerlo de manera constante a lo largo del tiempo», señala la directiva.

SOMOS integra, además, beneficios preventivos alineados con las necesidades diarias: la revisión médica anual representó el 59% de las asistencias redimidas al cierre de 2025, con un incremento del 21% respecto a 2024 y un aumento del 348% frente a 2022.

La relación entre las clientas y la entidad se consolida: el 48% de las mujeres que iniciaron con SOMOS ha contratado otros productos o servicios del banco, lo que ha transformado una cuenta de ahorro inicial en una relación financiera integral. Frente a un desafío nacional de cerrar brechas de género, Banco Azteca y la cuenta SOMOS muestran cómo la digitalización y el diseño de servicios cotidianos pueden ser palancas efectivas para las finanzas de las mujeres y el empoderamiento femenino.

